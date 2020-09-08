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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur"

"Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:43:15 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve nahoş hadiselerin bu ilişkilere zarar veremediğini söyledi.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ruhani, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sizleri Tahran'da ağırlayamadık. Bu nedenle ilişkilerin geliştirilmesi için bugün sanal ortamda müzakerelerde bulunuyoruz. Koronavirüs sorunu hallolduktan sonra sizleri ve çalışma arkadaşlarınızı Tahran'da ağırlamayı ümit ediyorum." dedi.

Türkiye ve İran arasındaki münasebetlerin iyi komşuluk, ortak kültürel değerler, karşılıklı saygı, çıkarların korunması, istikrar, güvenlik ve barış temelinde geliştiğini dile getiren Ruhani, "İki dost ülke Türkiye ve İran ilişkileri, tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu nedenle acı ve nahoş hadiseler hiçbir şekilde dost ve kardeş iki ülke ilişkilerine zarar verememiştir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür"

Türkiye ile İran sınırlarının daima "barış ve dostluk sınırları" olduğunu kaydeden Ruhani, özellikle geride kalan 7 yılda iki hükümetin de ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliği temelinde büyük bir çaba sergilediğini belirtti.

İki ülkenin de Orta Doğu'nun hassas bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Ruhani, "Türkiye ve İran, bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, konuşmasının sonunda Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısının ve yapılacak anlaşmaların verimli olmasını ve ikili ilişkilere olumlu etki yapması temennisinde bulundu.

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