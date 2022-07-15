İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD çıkışı

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

AA'da yer verilen habere göre, İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

Reisi, ABD'nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran'a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.