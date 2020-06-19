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Dünya

İran cruise füzesi testinin görüntülerini yayınladı

İran ordusu Hint Okyanusu'nda yaptığı kısa ve uzun menzilli seyir (cruise) füzeleri testinin görüntülerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:26:00 -

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran ordusu, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'ni kapsayan bir alanda deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen kısa ve uzun menzilli seyir füzelerinin karadan denize ve denizden denize testlerinin gerçekleştirildiği ve önceden belirlenen hedeflerin 280 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi.

İran donanmasının 10 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisinin yanlışlıkla vurulması sonucu en az 19 asker hayatını kaybetmişti.

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