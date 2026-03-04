İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı

İran tarafından fırlatılan çok sayıda füze, işgal altındaki toprakların hava sahasına girdiği andan itibaren siyonist rejimde büyük bir korku dalgası başlattı. İşgalci İsrail İç Cephe Komutanlığı, başta merkez ve kuzey bölgeleri olmak üzere sözde ülke genelinde vatandaşların telefonlarına acil durum uyarısı gönderdi. Sokaklarda siren sesleri yükselirken, işgalcilerin panik içerisinde sığınaklara akın ettiği bildirildi.

Savunma sistemleri zorlanıyor

Yerel kaynaklar, Ramallah ve çevresinde gökyüzünü aydınlatan patlamaların ardından çok güçlü seslerin duyulduğunu aktardı. Geniş çaplı füze salvosu şeklinde gerçekleşen bu saldırının, işgalci rejimine ait savunma sistemlerinin engelleme kapasitesini ciddi şekilde zorladığı ve birçok noktada sistemlerin yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Beyt Şemeş bölgesinde panik

İşgalci medya organlarından sızan bilgilere göre, füzelerin engellenmeye çalışılması sırasında düşen şarapnel parçaları Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş kenti yakınlarına isabet etti.