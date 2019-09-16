İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu. Hürmüz Boğazında el konan tankerde 11 mürettebat bulunuyor.
İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu.
16 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu. Hürmüz Boğazında el konan tankerde 11 mürettebat bulunuyor.
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