İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu. Hürmüz Boğazında el konan tankerde 11 mürettebat bulunuyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakıt taşıyan tankere el koydu. Hürmüz Boğazında el konan tankerde 11 mürettebat bulunuyor.

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