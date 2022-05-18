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Dünya İran Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu
Dünya

İran Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı iddia edilen yabancı bandıralı bir tankere el koydu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:34:00 -
İran Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu

Tasnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Sınır Komutanı Hüseyin Deheki, el konulan tankerle ilgili bilgi verdi.

Deheki, "Bender Lenge ilçesine bağlı Maro Adası yakınlarında 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tanker tespit edildi ve tankerdeki 7 kişi gözaltına alındı." dedi.

Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, yabancı bandıralı tankerin yasal işlemler için limana çekildiğini söyledi.

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