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İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İran medyasında, ABD'nin yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın iş birliğine vurgu yapan haberler geniş yer buldu. Gazeteler aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırımlar ile ilgili sözlerine de yer verdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:18
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İran basını, Türkiye ve İran'ın ABD yaptırımlarına karşı sergilediği iş birliği çabalarına vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

İran'da yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısında ortaya koyduğu tepki ile Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini içeren haberleri ilk sayfalarına taşıdı.

Reformist çizgide yayın yapan "İran" isimli gazete, Erdoğan'ın ABD'ye gösterdiği tepkiyi okurlarına "Darbe ile ambargonun farkı yok" başlığıyla aktardı.

Gazete, Erdoğan'ın halka yaptığı; 'dolarlarınızı Türk lirası ile değiştirin' çağrısına da atıf yaparak, bu şekilde dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmek istendiğini yazdı.

Bir diğer reformist gazete "Aftab-ı Yezd" ise Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, söz konusu haberi "ABD yaptırımları karşısında üç ülkenin birliği" başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.

Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "Merdomsalari" gazetesi de ABD yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın mevcut iş birliğine dikkati çekerek, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin, Amerikalı rahip Andrew Brunson'un tutuklanması ile başladığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu nedenle Türkiye'den intikam almak istediğini ön plana çıkardı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:18
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İran
  3. İran Basını
  4. Başkan Erdoğan'ı konuşuyorlar
  5. İran gazeteleri
  6. Destek açıklaması
  7. ABD'nin yaptırımları
  8. eleştiri

YORUM YAZ

  • karamanli Ahmetkaramanli Ahmet2 sa önce
    Iran ile hicbir zaman isbirligi yapilmaz, yapar gibi gözükecek olsalar bile, abd nin ilgisini iran üzerinden cekip Türkiyeye yöneltmek icin olur... 1500 senedir huylari hic degismemiski simdi degissin, kuruya kalasicalar...
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