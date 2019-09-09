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"İran Ajans'ın sorularını hızla yanıtlamalıdır"

UAEA Geçici Başkanı Cornel Feruta:- "İran’ın koruma önlemlerinin eksiksizliği ile ilgili Ajans sorularına hızlı yanıt vermesi gerektiğini de vurguladım"- "Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Nükleer programın devam etmesi, ilgili BMGK kararlarının açık bir ihlali olduğu gibi derin bir üzüntüye yol açıyor"

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
"İran Ajans'ın sorularını hızla yanıtlamalıdır"

VİYANA (AA) – Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran nükleer anlaşmasına ilişkin "Tahran’daki görüşmelerim sırasında İran’ın tam ve zamanında iş birliğinin önemini vurguladım. Etkileşimimizi ilerletmek önemlidir ve bu nedenle, İran’ın koruma önlemlerinin eksiksizliği ile ilgili Ajans sorularına hızlı yanıt vermesi gerektiğini de vurguladım." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da UAEA Yönetim Kurulu, Geçici Başkan Feruta’nın öncülüğünde bir araya geldi.

Feruta, açılış konuşmasında, ajansın çalışma alanları başta olmak üzere İran, Kuzey Kore gibi ülkelerin nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

- İran’ın nükleer faaliyetleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feruta, İran’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde İranlı yetkililerle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında UAEA’nın doğrulama ve izleme faaliyetlerinin yanı sıra İran’ın Güvence Denetimi Anlaşması ve Ek Protokolü uyarınca yapılan koruma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin konuları ele aldıklarını söyledi.

Feruta, önceki gün İran’ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına değinerek, "KOEP ile ilgili olarak Ajans, İran’ın santrifüj araştırma ve geliştirme ile ilgili en son faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ajans’ın bu faaliyetleri doğrulaması konusunda dün bir rapor yayınladım." ifadesini kullandı.

Ajansın İran’ın KOEP kapsamında nükleer ile ilgili taahhütlerini doğrulamaya ve izlemeye devam ettiğini kaydeden Feruta, "İran’ın Güvence Denetimi Anlaşması ve Ek Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak, Tahran’daki görüşmelerim sırasında İran’ın tam ve zamanında iş birliğinin önemini vurguladım. Etkileşimimizi ilerletmek önemlidir ve bu nedenle, İran’ın koruma önlemlerinin eksiksizliği ile ilgili Ajans sorularına hızlı yanıt vermesi gerektiğini de vurguladım." diye konuştu.

Feruta, Ajans’ın nükleer doğrulama ile ilgili çalışmalarının bağımsız, tarafsız, olgusal ve profesyonel olduğuna dikkati çekerek, Ajans’ın güvenilirliğini korumak için bu şekilde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

- Kuzey Kore

Kuzey Kore’deki nükleer tesislerin bazılarının faaliyet içinde olmadığını ancak bazı nükleer reaktörlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Feruta, "Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Nükleer programın devam etmesi, ilgili BMGK kararlarının açık bir ihlali olduğu gibi derin bir üzüntüye yol açıyor." şeklinde konuştu.

Feruta, Ajans'ın ilgili ülkeler arasında siyasi bir anlaşmaya varılması durumunda Kuzey Kore’nin nükleer programını doğrulamada önemli bir rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

Kuzey Kore’ye ajansın iş birliği çağrısını bir kez daha dile getiren Feruta, "Kuzey Kore’yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi, Ajans ile derhal iş birliği yapması ve tüm mevcut sorunları çözmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
  1. BMGK
  2. Cornel Feruta
  3. İran nükleer anlaşması
  4. UAEA
  5. Viyana

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