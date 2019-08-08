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İran açık açık tehdit etti: Bu karar İsrail'in çöküşü olacak

Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen İran'da Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, "ABD ve müttefikleri İran'la savaşmayı seçerse, bu karar geri dönüşü olmayan bir 'İsrail çöküşü' olacak." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
İran açık açık tehdit etti: Bu karar İsrail'in çöküşü olacak

İran'ın Kirmanşah eyaletindeki askeri bir toplantıda konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ve kuracağı koalisyona destek vereceğini açıklayan İsrail'i sert bir dille tehdit etti.

Selami, İran düşmanlarının herhangi bir savaş kararı sonucunda Siyonistrejimin hayatta kalmasını tehlikeye atacaklarını ve ardından İsrail için geri dönüşü olmayan bir çöküş geleceğini bildiğini söyledi.

Devrim Muhafızları komutanı Selami konuşmasında, ''Siyonist rejim ve bazı müttefikleri bugün savaş için bir istek göstermiyorlar. Çünkü gerçekleştiğinde topraklarına taşınacağını biliyorlar dedi. Düşman biliyor... Bir çatışma durumunda kendilerini tehdit edebilecek “Suriye, Lübnan, Filistin ve başka yerlerde” direnişçi bir güç yaratıldığını biliyor.'' dedi.

''Şeytanlar koalisyonu''

ABD ile Birleşik Krallık tarafından kurulmaya çalışılan deniz koalisyonuna ''Ortadoğu'daki şeytanlar koalisyonu” şeklinde atıfta bulunan Selami, İran’ın Batı’nın büyük güçleriyle savaşa girdiğini, maksimum seiyede siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Selami bu baskıları psikolojik operasyonlar, kültürel saldırılar, ekonomik krizler, güvenlik tehditleri ve askeri tehditler olarak sıraladı.

Salı günü İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ABD öncülüğündeki koalisyonu istihbarat ve diğer konularda desteklediğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
  1. Hüseyin Selami
  2. ABD
  3. Yisrael Katz
  4. İran
  5. İsrail

YORUM YAZ

  • hercaihercai15 dk önce
    bIRBIRINIZI KANDIRN DURUN, IRAN SEN ISRAI L AYNISINIZ! SESINIZI KESIN BRE GAFILLER!VGOT HERIFLER!
  • Ziya Ziya 15 dk önce
    Katil terör devleti israil sonun yakın inşallah
  • cccccc50 dk önce
    1400 yıldan beri iranın hangi kafir ülkeye saldırdığı görülmüş... BÜLÖFFF
  • mehmet kelmehmet kel50 dk önce
    bu iranda ben çocukken humeyni vardı taa o zamandanhabire israle anca yok edeceğiz yok olacaksınız ya bir günde bir füze yollayın da görelim iranlı yöneticiler bende diyim ki iran israilin harbi düşmanıymış
  • mehmet gümüşmehmet gümüş53 dk önce
    ortadoğu'nunen büyük şeytanı ABD nin perde arkası ortağı İrandır. bir halt olmaz irandan ancak kahpe politikasından başka
  • hizipsavarhizipsavar58 dk önce
    UNUTMAYIN YÜCE RABBİMİNDE BİR HESABI VAR. o her hesabuın üstündedir. ve kesindir.
  • Tr.Tr.1 sa önce
    Amerika ve israil asla iranla savaşmaz,tek risk ingiltere....
  • ALLOŞŞŞŞALLOŞŞŞŞ1 sa önce
    HAHAHAHHAHAHHAHA ÇOK KOMİK İRAN BU KAÇINCI TEHDİT SİZ ANCAK MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜRSÜNÜZ
  • ahmet bingölahmet bingöl1 sa önce
    yahu arkadaş bırakın artık milletle dalga geçmeyi. üç günde bir iran israili vuracak yok edecek parçalayacak bilmemne cart curt haberleri yazmaktan bıkmadınızmı. ne iran israili vurur ne israil iranı ikiside sadece müslümanlarla savaşır. ikiside müslüman katilidir. yani yok aslında birbirlerinden farkları
  • MilletMillet1 sa önce
    BU İKİ KÖPEK HIRLAŞIP HIRLAŞIP BİRBİRLERİNİ HİÇ ISIRMAZLAR ,HİÇ ISIRMADILAR.BU KÖPEKLERİN DÜŞMANLIKLARI BİRBİRLERİNE MUHTAÇ OLUŞLARINDANDIR. ASLINDA İRAN İSLAM HALKASININ BELKİ DE EN ZAYIF HALKASIDIR. NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASI TÜRK ARAP KÜRT VESÜNNİLERDEN OLUŞUYOR. AÇLIKTAN GEBERİYORLAR AMA ABD HİÇ BİR ŞEY YAPAMIYOR. ÖYLE Mİ .YAPMAZ .ÇÜNKÜ İRAN KEPÇESİ İLE İSLAM KAZANINI KARIŞTIRMAK BU SOYSUZ KAFİRLERİN HER ZAMAN İŞİNE GELİR .İRANINDA CANINA MİNNETTİR. İRANIN SİZ HİÇ BİR KAFİR YADA YAHUDİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜNÜZ MÜ .İRAN İÇİN DÜŞMAN MÜSLÜMANLARDIR.

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