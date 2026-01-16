  • İSTANBUL
Gündem İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

RUSEN PRESS'in servis ettiği bilgilere göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planlarını askıya almasının arkasındaki gerçek neden gün yüzüne çıktı. İddialara göre İRAN, ABD'nin şartlarına tamamen boyun eğerek adeta teslimiyet bayrağını çekti.

Haberin detaylarında, ABD'nin İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol rezervleri üzerinde tam kontrol sağladığı belirtiliyor. Bugün İRAN Petrol Bakanlığı ile özel şirketler arasında, toplam değeri 2 milyar doları aşan dokuzdan fazla stratejik sözleşme imzalandı. Ham petrol sondajı ve rafineri süreçlerini kapsayan bu anlaşmaların, arka plandaki müzakerelerin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

 

Müzakerelerde ağır tavizler: Nükleer program ve bölgesel güçten vazgeçiliyor

İran ile ABD arasında yürütülen gizli görüşmelerde masaya yatırılan maddeler, İran'ın egemenlik haklarından büyük ölçüde feragat ettiğini gösteriyor:

 

  • Petrol tekeli ABD'de: İran petrolünün münhasıran ABD'li şirketlere satılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor.
  • Nükleer programın sonu: Tahran yönetimi, yıllardır savunduğu nükleer çalışmalarından tamamen vazgeçmeyi kabul ediyor.
  • Askeri yardımların kesilmesi: Rusya'ya yönelik askeri desteğin sonlandırılması taahhüt ediliyor.
  • Bölgesel geri çekilme: İran'ın Suriye, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerdeki yıllardır süregelen siyasi ve askeri nüfuzunu tamamen bitirmesi şart koşuluyor.

 

Görüntülerde yer alan imza töreni, İRAN'ın ekonomik ve siyasi olarak köşeye sıkıştığını ve ABD'nin dayatmalarını kabul etmek zorunda kaldığını kanıtlar nitelikte. Bu gelişme, İRAN'ın bölgedeki "direniş" söyleminin çöktüğünü ve Washington'un çizdiği sınırlara tam bir teslimiyetle dahil olduğunu gösteriyor.

msfr

Herkesin safı belli olsun.Yanardöner,mezhepci,sözde devletlerle işimiz olmamalı.
