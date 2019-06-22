"İran ABD'ye sürpriz yaptı"

Dış politika uzmanı, İran Ruhani Lideri Analiz Merkezi (Khamanei.ir) köşe yazarı Dr. Ali Rıza Rezahah, Sputnik’e verdiği demeçte Tahran’ın geçen gün Umman Körfezi’nde ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın insansız hava aracı düşürmesi olayını değerlendirdi.

İran’ın çatışmaya hazır olmasının ABD tarafından hiç beklenmeyen bir durum olduğunu söyleyen Rezahah, şöyle konuştu:

“Bu olayda en önemli şey, İran’ın sınır ihlali ve ülke topraklarına saldırmayı ‘kırmızı çizgi’ olarak belirlemesi oldu. İran bu konuda daha önce çok açıklama yapmış ve topraklarına girecek olan her türlü keşif aracına ya da askeri hava aracına İran hava savunması tarafından derhal saldırılacağı konusunda uyarmıştı. İran bu yönde en kararlı adımları atmaya hazır ve Amerikalılar, İHA’nın bu ülkenin topraklarına girmesinin şaka olmadığını anlamalı. Amerikan silahlı kuvvetleri daha önce de tesadüf ya da hata sonucu sınırı ihlal etmişti ve İranlı askerler, bu durumlarda her zaman çok net ve profesyonelce hareket etmişti. İran’ın dış politikada da ölçülü yaklaşımlarda bulunduğu herkes tarafından biliniyor. Saldırgan ve kışkırtıcı politikalar uygulayan tek ülkeyse ABD”.

Rezahah, “Bu olay, İran’ın kendi sınırlarının güvenliğine ciddiyetle yaklaştığı ve bu yönde tüm provokasyonların, girişen tarafa karşı döneceği konusunda Amerikalılara verdiğimiz net bir mesaj. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’a gelince, yaklaşan başkanlık seçimleri koşulları ve önceki seçim kampanyasının George Bush’a Irak’taki ‘utanç verici savaş’ için kınama sloganı ile yürütülmüş olduğu dikkate alındığında, kendisi daha sonra çıkamayacağı yeni bir savaşın içine çekilmek istemeyecek. Eğer Trump bunu kendi anlamıyorsa, Amerikan siyasi elitlerin arasındaki aklıselim insanlar bunu kendisine anlatırlar” ifadelerini kullandı.

Düşürülen İHA ile ilgili sonuçları da değerlendiren Rezahah, Amerikalıların artık yaptıklarında daha dikkatli olacaklarını ve askeri harekata girişmelerin çok düşük bir olasılık olduğunu ifade etti:

“Amerikalılar kendilerinden çok eminlerdi ve İHA’larının o kadar hızlı bir şekilde imha edilmesini beklemiyorlardı. İran hava savunmasının çatışmaya hazır ve isabet oranının yüksek olması onlar için büyük bir sürpriz oldu. Bunun bir mukavemet testi olduğu söylenebilir. ABD sıklıkla bu tür testlere girişiyor ve kolay bir hedef bulduklarında saldırgan eylemlerine devam ediyorlar. İHA ile meydana gelen olayda, İran’ın kendileri için kolay bir hedef olmayacağını gördüler. İran savunma gücünü ve sınırlarını koruma kararlılığını ortaya koydu, Amerikalılar püskürtüldü ve sonraki eylemlerinde daha dikkatli olacaklar. İran’ın bölgedeki güçlü konumu, önceki yıllarda yapıldığı gibi güçlü bir askeri manevra yapabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor, bunu da Amerikalılar herkesten iyi biliyor”.

İranlı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’la bir savaşın Trump’ın başkanlık süresinin son yılında kendisine neler verebileceğine bakmak gerekir. Başkanlık seçimleri öncesinde böyle bir savaşı başlatmak için mantıklı herhangi bir gerekçe yok. İran’la savaş sadece çok maliyetli olmakla kalmaz, aynı zamanda petrol fiyatlarında feci bir artışa da yol açar”.