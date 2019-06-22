İran, ABD'li casusu idam etti İran'da bir kişi Amerika Birleşik Devletleri adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi

İran'da daha önce savunma bakanlığında görev yapan bir kişi ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi. Ayrıntılar Geliyor...

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