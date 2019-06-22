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İran, ABD'li casusu idam etti

İran'da bir kişi Amerika Birleşik Devletleri adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:15
İran, ABD'li casusu idam etti

İran'da daha önce savunma bakanlığında görev yapan bir kişi ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:15
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  • Adam Adam 48 dk önce
    Darısı bizdeki casuslara

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