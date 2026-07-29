İran ABD ile masaya oturmuyor: Böyle bir planımız yok

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetiminden olası müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Washington yönetimiyle yeni bir müzakere sürecinin gündemlerinde olmadığını belirterek, İran'ın bu konuda tavrının açık olduğunu ifade etti.

İran basınına konuşan Garibabadi, ABD'nin zaman zaman askeri baskıyı artırıp ardından diplomasi çağrısı yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ABD ile müzakere planımız bulunmuyor"

Garibabadi, ABD ile herhangi bir görüşme planı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın ABD ile müzakere planı yok. Amerika'nın istediği zaman savaşmaya, istediği zaman da müzakere masasına oturmaya alışmasına izin vermemeliyiz."

İranlı yetkili, Washington'un askeri baskıyı bir müzakere aracı olarak kullanmasına karşı olduklarını belirterek, bu yaklaşımın bölgede istikrarı zedelediğini savundu.

"Bize mesaj gönderen taraf ABD oldu"

Garibabadi, son gerilim sürecinde savaşın sona erdirilmesi için temas arayışına giren tarafın ABD olduğunu öne sürdü.

Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere girişiminde bulunmadığını ifade eden Garibabadi, çeşitli kanallar üzerinden kendilerine mesaj ileten tarafın Washington olduğunu iddia etti.

Gerilim sürüyor

Son dönemde karşılıklı sert açıklamalarla tırmanan ABD-İran geriliminde taraflar diplomasi kapısını tamamen kapatmasa da, Tahran yönetiminin son açıklamaları kısa vadede yeni bir müzakere sürecine sıcak bakılmadığını ortaya koydu.

İranlı yetkililerin açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerde askeri gerilim ve diplomatik temasların nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.