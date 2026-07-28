  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bak sen Onur’a bak… Özgür'ün vekili Öcalan için neler demiş neler Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler Irak Başbakanı Zeydi Ankara'da: Kritik başlıklar masaya yatırılacak ‘Sayemizde et gördünüz’ demişlerdi... Parasını esnafa takmışlar! Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor Rezil olunca geri vites yaptılar! Logo seçemeyen parti ülke yönetmeye talip! Felaketi bile uydurdular! Yapay zekalı sahte sel videoları paniğe yol açtı Beyaz Saray’ın gölgesinde vampire protesto: Filistin destekçilerinden Netanyahu’ya öfke!
Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yayın yükleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği Anlaşması imzalanmaktır.

Ayrıntılar geliyor... 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23