CHP’de Özel temizliği! CHP teşkilatları Özel ve ekibinin izlerini bir bir siliyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası eski koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu partide kökten temizlik başlatırken, teşkilatlar da harekete geçti. Partiye ait binaları tek tek teslim alan Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel ve adamlarının izlerini silmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide kökten temizlik yaparken, teşkilatlar da özel ve adamların izini silmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu ekibi partiye ait binaları bir bir teslim alırken, CHP teşkilatları da Parti araçlarına yapılan giydirmelerden Özgür Özel'in ismini ve resimlerini silmeye başladı.
Üsküdar'da kaydedilen görüntülerde CHP Üsküdar ilçe başkanlığının partiye ait minibüsten Özel'in resimlerini bir kuyumcu titizliği ile temizlediği görüldü. Kurduğu yeni parti ile CHP'yi bölen Özel'in fotoğraflarının araçlardan silinmesi ‘CHP işte şimdi arınıyor’ yorumlarını beraberinde getirdi.