İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Pakistan'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza girdiği belirtilirken, İran, her gemi geçişi için kendilerinin izninin şart olduğunu vurguladı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ve İran arasında yürütülen diplomatik görüşmeler, Hürmüz Boğazı’nın statüsü nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

MÜZAKERELERDE HÜRMÜZ KRİZİ

Başlangıçta olumlu seyreden atmosfer, İran’ın boğazdan geçen her gemi için Tahran’dan onay alınması şartını koşmasıyla yerini krize bıraktı. ABD heyeti ise bu talebi uluslararası seyrüsefer serbestisine aykırı bularak reddetti.

 

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH VERİLDİ

Görüşmelerdeki bu kilitlenmeye rağmen taraflar diplomatik kanalları tamamen kapatmış değil. İran medyası, krizin aşılması ve çözüm yollarının aranması amacıyla yeni bir müzakere turunun bu gece ya da yarın sabah gerçekleştirileceğini duyurdu. Taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı. Zirveden çıkacak sonuç, bölgedeki enerji güvenliği ve askeri gerilimin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

