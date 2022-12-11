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Gündem Irak'tan yeni Türkiye kararı! Tamamen kaldırıldı
Gündem

Irak'tan yeni Türkiye kararı! Tamamen kaldırıldı

(THY), Türk Hava Yolları koronavirüs önlemleri kapsamında yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen Irak'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu. Ayrıca Türkiye'den Irak'a yapılacak olan ihracat ile Türkiye'ye 16 milyar dolarlık gelir kapısı oluşacak. Bu sayede Irak'tan Türkiye'ye dolar akacak. İşte karar hakkında son dakika gelişmesi...

Yeniakit Publisher
2022-12-11 12:11:00 - 2022-12-11 12:56:55
Irak'tan yeni Türkiye kararı! Tamamen kaldırıldı

THY sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Irak'ta uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Irak'a gidişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi

Kasım ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Etiyopya ve Cezayir; Ekim ayında ise Rusya, Lübnan, Kanada, Fas ve Tayland bu tedbirleri kaldırmıştı. 

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