Irak'tan yeni Türkiye kararı! Tamamen kaldırıldı

THY sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Irak'ta uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Irak'a gidişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi

Kasım ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Etiyopya ve Cezayir; Ekim ayında ise Rusya, Lübnan, Kanada, Fas ve Tayland bu tedbirleri kaldırmıştı.