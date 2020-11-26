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Dünya Irak'tan İsrail ile normalleşme iddialarına net cevap
Dünya

Irak'tan İsrail ile normalleşme iddialarına net cevap

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile normalleşme adımları atacaklarına ilişkin iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:09:00 -
Irak'tan İsrail ile normalleşme iddialarına net cevap

Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin ülkesinin yalnızca dış politikası değil iç politikasının da bir parçası olduğunu söyledi.

İsrail ile normalleştirme teklifi sunulmadığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, birçok nedenle Irak toplumuna bağlı olan Filistin meselesinin Irak’ın iç politikası olduğunu dile getirdi.

Iraklı Bakan açıklamasında, Irak toplumu ve ülkesinin Filistin halkının kendi akıbetini belirleme hakkına sahip olduklarına inandıklarını kaydetti.

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