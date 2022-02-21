Irak'tan dolar açıklaması
Irak Merkez Bankası doların yerel para birimi olan dinar karşısında sabit tutulduğunu duyurdu.
Irak Merkez Bankası doların, Irak dinarı karşısındaki değerinin sabit olduğunu söyledi.
Irak Merkez Bankası İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada dolar ve dinar hakkında ifadeler yer aldı.
İlgili açıklamada, “Dinarın, dolar karşısındaki harcama değerinin değiştirilmesi konusunda herhangi bir niyet yok. Özellikle de geçmişte dinarın dolar karşısındaki değişen değeri olumlu sonuçlar doğurdu” ifadeleri yer aldı.