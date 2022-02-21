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Dünya Irak'tan dolar açıklaması
Dünya

Irak'tan dolar açıklaması

Irak Merkez Bankası doların yerel para birimi olan dinar karşısında sabit tutulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 08:23:00 -
Irak'tan dolar açıklaması

Irak Merkez Bankası doların, Irak dinarı karşısındaki değerinin sabit olduğunu söyledi.

Irak Merkez Bankası İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada dolar ve dinar hakkında ifadeler yer aldı.

İlgili açıklamada, “Dinarın, dolar karşısındaki harcama değerinin değiştirilmesi konusunda herhangi bir niyet yok. Özellikle de geçmişte dinarın dolar karşısındaki değişen değeri olumlu sonuçlar doğurdu” ifadeleri yer aldı.

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