Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

rak Meclisi, Nizar Amedi’yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

GÖREV SÜRESİ

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​