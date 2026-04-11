İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!' Çinli Profesör Jiang’dan çarpıcı analiz! Dünyanın gözünden kaçan güç Türkiye! Stratejik coğrafyasıyla kimsenin vazgeçemediği kral yapıcı Yeni yatırım yapmayan İBB ve İSKİ topun ağzında İstanbul’da su krizi kapıda 100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak! Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi! Milli savunmaya yerli vagon desteği devam ediyor… Milli Savunma Bakanlığı’na 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak Meclisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

 

GÖREV SÜRESİ

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​

ASELSAN hepsini geride bıraktı! Dünya devlerine Türkiye çalımı
ASELSAN hepsini geride bıraktı! Dünya devlerine Türkiye çalımı

Gündem

ASELSAN hepsini geride bıraktı! Dünya devlerine Türkiye çalımı

Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı
Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı

Ekonomi

Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı

Galatasaraylı yıldız oyuncu futbolu bıraktı!
Galatasaraylı yıldız oyuncu futbolu bıraktı!

Spor

Galatasaraylı yıldız oyuncu futbolu bıraktı!

Barzani ve Talabani'nin adayları kaç oy aldı? Irak cumhurbaşkanını seçemedi
Barzani ve Talabani'nin adayları kaç oy aldı? Irak cumhurbaşkanını seçemedi

Dünya

Barzani ve Talabani'nin adayları kaç oy aldı? Irak cumhurbaşkanını seçemedi

