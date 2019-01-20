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Irak'ta Telaferli iç göçmenlerin 5 yıldır bitmeyen çilesi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ nedeniyle iç göçmen durumuna düşen Telaferli 550 Türkmen aile , yaklaşık 5 yıldır Kerkük'teki çadır kampında yaşam mücadelesi veriyor- Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan: "Yüzlerce Türkmen aile, hala çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Bunun nedeni ise döndüklerinde barınabilecekleri sağlam bir evlerinin bulunmaması"- Kerkük'teki Yahyava Kampında yaşayan Telaferli Muhammed Suphi: "Artık Telafer'e, evimize dönmek istiyoruz. Devletimizin bize sahip çıkması gerekiyor"

20 Ocak 2019 Pazar 12:05
Irak'ta Telaferli iç göçmenlerin 5 yıldır bitmeyen çilesi

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 5 yıldır kampta yaşam mücadelesi veren Telaferli 550 Türkmen aile, artık çadır hayatının sona ermesini istiyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 16 Haziran 2014'te Musul'a bağlı Telafer'i ele geçirmesinin ardından çok sayıda Türkmen başta Kerkük olmak üzere Irak'ın güney kentleri ile Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Irak güçleri 3 yıl aradan sonra 27 Ağustos 2017'de Telafer'i DEAŞ'tan geri alabildi. Ancak geride çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle büyük bir yıkımın oluştuğu bir ilçe kaldı.

- "Döndüklerinde barınabilecekleri sağlam bir evleri yok"

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzlerce Türkmen aile, hala çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Bunun nedeni ise döndüklerinde barınabilecekleri sağlam bir evlerinin bulunmaması." dedi.

Türkmenlerin 5 yıldır devam eden kamp hayatını daha fazla sürdürmeye güçlerinin kalmadığını ve bir an önce evlerine dönmek istediğini söyleyen Kaplan, dönüşlerin önündeki en büyük engelin geride bırakılan evlerin enkaza dönüşmüş olması olduğunu ifade etti.

Kaplan, "Hükümet iç göçmenlere destek vermeli ve enkaza dönen evlerin yeniden inşa edilmesi konusunda gereken yardımı sunmalı." diye konuştu.

- Türkmenlere en çok yardım Türk Kızılayından

Telaferli ailelerin ikamet ettiği Kerkük'teki Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasap, kampta 550 Türkmen ailenin kaldığını belirtti.

Yahyava Kampında yaşayan Telaferli Mezid Hasan ise 5 yıldır bu kampta yaşam olduğunu ve bu süre zarfında Türk Kızılayının aralıksız şekilde yardımlarını sürdürdüğünü anlattı. Hasan, Irak merkezi hükümetine de operasyon sırasında yıkılan evlerinin yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

- "Evimizin çatısı altında yaşamayı çok özledik"

Telaferli Muhammed Suphi de kamp hayatına tahammül güçleri kalmadığını belirterek, "Artık Telafer'e, evimize dönmek istiyoruz. Devletimizin bize sahip çıkması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Yazın kavurucu sıcaklar ve kışın ise dondurucu soğuklar nedeniyle çadırlarda yaşamanın çok zor olduğunu anlatan kamp sakini Casim Ganim ise şunları söyledi:

''Çadırda yaşam gerçekten çok zor. Evimizin çatısı altında yaşamayı çok özledik. Burada çocuklarımıza bakmakta zorluk çekiyoruz. Artık memleketimize dönmek istiyoruz.''

Terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmeden önce nüfus oranı bakımından Irak'ın en büyük ilçesi kabul edilen Telafer'de, 300 bine yakın Türkmen ikamet ediyordu.

Eski Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 3 yılda 150 binden fazla konutun yıkıldığını belirterek sadece konutların yeniden inşası için 15 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:05
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