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Aktüel

Irak'ta son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:17:20 -
Irak'ta son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 bin 447 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 129 bin 151'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 4 bin 868'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 91 bin 886'sının iyileştiği bildirildi.


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