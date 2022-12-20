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Dünya Irak’ta silahlı saldırı: 8 ölü, 3 yaralı
Dünya

Irak’ta silahlı saldırı: 8 ölü, 3 yaralı

Irak’ın Diyala kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 07:30:00 -
Irak’ta silahlı saldırı: 8 ölü, 3 yaralı

Irak’ın Diyala kentine bağlı Halis ilçesindeki el-Bubali köyüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırganların ilk olarak yoldan geçen sivil araçlara, ardından olay yerinde toplanan kalabalık grubun üzerine ateş açtığı ifade edildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilerek, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlediği tahmin ediliyor.

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