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Dünya Irak'ta seçim kararı
Dünya

Irak'ta seçim kararı

Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için 4 gün sonraya ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:31:00 -
Irak'ta seçim kararı

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yeni cumhurbaşkanının seçimi için gerekli olan sayı toplanmadığı için oturumu 30 Mart tarihine erteledi.

Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.

Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu’ndan oluşan ittifak cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday göstermişti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran’a yakın Şii gruplar da Salih’i destekliyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.

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