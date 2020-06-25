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Dünya

Irak'ta Peşmerge'nin mühimmat deposunda patlama

Irak'ta Peşmerge'ye ait bir mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:12:00 -
Irak'ta Peşmerge'nin mühimmat deposunda patlama

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge'ye ait bir mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Peşmerge'ye ait Zerevani Eğitim Üssü'ndeki mühimmat deposunda art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlama nedeniyle üste büyük bir yangın çıktığı, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, olası başka patlamalara karşı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Yerel medyada ise patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı haberleri yer aldı. Ancak Peşmerge Bakanlığı tarafından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta özellikle yaz aylarında, aşırı sıcaklar nedeniyle güvenlik güçlerine ait silah ve mühimmat depolarında patlamalar meydana gelebiliyor.

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