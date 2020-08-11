  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta KYB Eş Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:31:40 -
Irak'ta KYB Eş Başkanı Kovid-19'a yakalandı

ERBİL (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Talabani, Facebook sayfasında yayımladığı görüntülü mesajında, "Kendi ağzımdan duyurmak istiyorum. Ben de bu salgına yakalandım. Ancak sağlık durumumun çok iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KYB Eş Başkanı Talabani, bu süreçte Kovid-19 hastalarının nasıl bir acı çektiğini daha iyi hissedebildiğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı...
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı