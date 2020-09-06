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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:35:57 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 90 artarak 7 bin 512'ye ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 90 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 651 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 512'ye, toplam vaka sayısının ise 260 bin 370'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 198 bin 560 olduğunu bildirdi.

Öte yandan Çevre ve Sağlık Bakanı Hasan Temimi, Irak'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli gördüğü aşıyı ilk satın alacak ülke olacağını belirtti.


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