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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:42:54 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 6 bin 596'ya yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 962 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 211 bin 947'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 596 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 153 bin 761'e ulaştığını açıkladı.

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