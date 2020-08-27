Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 651 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 219 bin 435'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 740 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 794 artarak 161 bin 9'a ulaştığını açıkladı.



