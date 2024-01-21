  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Cübbeli Ahmet Hoca 'İsmi Kenan olanlara müjdem var' dedi! Aleyna isimli olanlara kötü haberi verdi

Türk İHA ve SİHA’lar yine gündemde! Türk Donanması’na ve Türkiye'ye Orta Asya'dan ilgi artıyor! sınır kapılarındaki güç

Türk SİDA'sı NATO amirallerini şok etti! Yabancı gemiler cesaret edemedi ama o yaptı

Yeniden Refah'tan gündemi altüst edecek ittifak kararı! 'Duyunca çok şaşıracaksınız' diyerek açıkladılar

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Bu tahammül edemeyiz ama Türkiye İsrail'e komşu olabilir

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...
Dünya Irak’ta koalisyon güçleri saldırı altında
Dünya

Irak’ta koalisyon güçleri saldırı altında

Yeniakit Publisher
2024-01-21 00:03:00 -
Irak’ta koalisyon güçleri saldırı altında

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Anbar ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine düzenlenen füze saldırısında 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, bugün Irak'ın batısında yer alan Anbar ilinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Ayn el-Esed üssündeki Cezire Operasyon Komutanlığına bağlı 29. Tugay 7. Tümen karargahı yakınına birkaç füzenin düştüğünü belirten General Yahya Resul, saldırı soncu 1 askerin yaralandığını ve 29. Tugay karargahında hasarın meydana geldiği kaydetti.

Söz konusu üssün içinde Irak ordusuna ait karargahın yanı sıra askeri eğitim merkezinin de bulunduğunu aktaran Resul, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için araştırmaların başlatıldığını söyledi.

Öte yandan Irak basını adını açıklamadığı ABD’li askeri bir yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Ayn el-Esed üssünü hedef alan saldırıda bazı ABD askerlerinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de konuşlu bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140’dan fazla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı
Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Dünya

Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Ruslardan büyük uyanıklık! Türkiye'yi bırakıp Gürcistan'da açmaya başladılar! Sebebi ise şaşırtmadı
Ruslardan büyük uyanıklık! Türkiye'yi bırakıp Gürcistan'da açmaya başladılar! Sebebi ise şaşırtmadı

Ekonomi

Ruslardan büyük uyanıklık! Türkiye'yi bırakıp Gürcistan'da açmaya başladılar! Sebebi ise şaşırtmadı

Palandöken: "Terazilerin muayenelerini son güne bırakmayın"
Palandöken: “Terazilerin muayenelerini son güne bırakmayın”

Ekonomi

Palandöken: “Terazilerin muayenelerini son güne bırakmayın”

Apple'ın yapay gözlüğü Vision Pro ön siparişlere açıldı! iPhone fiyatlarını gölgede bırakıyor
Apple'ın yapay gözlüğü Vision Pro ön siparişlere açıldı! iPhone fiyatlarını gölgede bırakıyor

Teknoloji

Apple'ın yapay gözlüğü Vision Pro ön siparişlere açıldı! iPhone fiyatlarını gölgede bırakıyor

Ünlü erkek giyim markası iflas etti
Ünlü erkek giyim markası iflas etti

Ekonomi

Ünlü erkek giyim markası iflas etti

Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü
Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

Dünya

Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23