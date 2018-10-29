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Irak'ta katliam gibi kaza! 11 kişi öldü

Irak'ta Bedre ile Kut beldeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 10 İran vatandaşı ile Iraklı bir şoförün öldüğü, tamamı İranlı 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
Irak'ta katliam gibi kaza! 11 kişi öldü

Irak'ın Vasıt vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 10'u İranlı 11 kişi öldü, 19 İranlı yaralandı.

Vasıt Vilayeti Sağlık Operasyonları Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bedre ile Kut beldeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 10 İran vatandaşı ile Iraklı bir şoförün öldüğü, tamamı İranlı 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ülkelerine gönderildi

Açıklamada ayrıca cenazelerin adli tıp merkezine nakledildiği, yaralıların ise ilk tedavilerinin ardından ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

İranlıların hangi amaçla ülkede bulunduklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
  1. Vasıt Vilayeti Sağlık Operasyonları Birimi
  2. trafik kazası

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