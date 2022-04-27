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Dünya Irak'ta 'Hemorajik ateş' alarmı
Dünya

Irak'ta 'Hemorajik ateş' alarmı

Irak'ta "kanamalı" olarak bilinen ​​​​​​​"Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir salgın endişesi yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 17:12:00 -
Irak'ta 'Hemorajik ateş' alarmı

Irak'ta "kanamalı" olarak bilinen ​​​​​​​"Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir salgın endişesi meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bazı kişilerde tespit edilen virüsün, sağlık sektörünün kötü olduğu Irak'ta hızla yayılmasından korkuluyor. Zikar Sağlık Dairesi Müdürü Hüseyin Riyad, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu virüse yakalanan 24 kişiden 9'unun hayatını kaybettiğini söyledi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ​​​​​​​AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." dedi. Söz konusu virüse yakalanan hayvan ve insanlar için geliştirilen aşıların ülkede bulunmadığını kaydeden Bedir, ancak bakanlık olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını ifade etti. "Hastalığa yakalanan biri, bu virüsü başkalarına da yayılabilir." diyen Bedir, hastaların hızlıca tedavi edilmemesi halinde hayatlarını kaybedebileceklerini söyledi. Bedir ayrıca, vakaların Zikar'ın yanı sıra Necef, Kadisiye ve Musenna vilayetlerinde de görüldüğünü aktardı.

Hemorajik ateş, Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

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