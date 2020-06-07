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Aktüel

Irak’ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:39:49 -
Irak’ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi

BAĞDAT (AA) - Irak’ta, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah atandı.

Irak resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanı olan Osman el-Ganimi’den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı Abdulemir Yarullah getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Yarullah, aynı zamanda ABD vatandaşlığına sahip.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 7 Mayıs’ta göreve geldiğinden bu yana askeriyede bir dizi değişiklikler yaptı.

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan General Abdulvahap Saadi’yi Terörle Mücadele Kurumu Başkanlığına atayan Kazımi, General Kasım Muhammed Muhammedavi’yi de Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı görevini daha önce General Osman el-Ganimi yürütmüştü. Ganimi, halen hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

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