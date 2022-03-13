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Dünya Irak'ta füze saldırısı
Dünya

Irak'ta füze saldırısı

IKBY, Erbil'e yönelik füze saldırısı sonucu bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 07:03:00 -
Irak'ta füze saldırısı

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denilmişti.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.

IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'deki çok sayıda saldırı füzelerle gerçekleştirildi ve füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD konsolosluğuna isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafındaki alanlar füzelerle vuruldu." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca, Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, televizyon kanalının yakınlarına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştuğu kaydedilmişti.

Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise normal şekilde devam ettiği duyurulmuştu.

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