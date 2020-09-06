  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta doktorlar can güvenlikleri ve yeni atamalar için gösteri düzenledi
Aktüel

Irak'ta doktorlar can güvenlikleri ve yeni atamalar için gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:59:59 -
Irak'ta doktorlar can güvenlikleri ve yeni atamalar için gösteri düzenledi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce doktor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması ve yeni atamalar yapılması için gösteri düzenledi.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin farklı vilayetlerinden gelen doktorlar, Irak Tıp Sendikasının katılımıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Beyaz önlükleriyle gösteriye katılan doktorlar, devletin kendilerine sahip çıkması, can güvenliklerinin sağlanması, yeni mezunların atanması ve sağlık çalışanlarını korumaya yönelik yasanın uygulamaya konulması için bir araya geldi.

Irak Tıp Sendikası Üyesi Hadi Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk taleplerinin 2013'te çıkarılan doktorların korunması yasasının tam olarak hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yasanın kağıt üstünde yürürlükte olmasına rağmen sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Selman, "Zorlu çalışma şartları ve yetersiz imkanlara rağmen doktorlar şiddete maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doktorların yükünün daha da arttığına dikkati çeken Selman, "Sağlık kurumları yeni mezunlara ihtiyaç duyuyor. İlgili kurumlar şu ana kadar atalamalar için herhangi bir adım atmadı." dedi.

Gösteriye katılan doktorlardan Muhammed Abdullah da yeni mezunların atama taleplerine bir an önce cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, geçen ay yaptığı açıklamada, Kovid-19 gibi ölümcül bir pandemi ile mücadele edildiği bir dönemde doktor ve sağlık çalışanlarının hasta yakınları ve aşiret mensuplarının saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünya

Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarına devam eden Fransız ilaç firması Sanofi, geliştirdikleri..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı