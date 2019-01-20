Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü Terör örgütü DAEŞ, Irak'ın doğusunda bulunan Diyala vilayetinde güvenlik noktalarına saldırdı. Meydana gelen olayda 2 polis hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda yer alan Diyala vilayetinde güvenlik noktasında saldırısında 2 polis yaşamını yitirdi. Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ teröristleri akşam saatlerinde Diyala'nın Hanekin ilçesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. 2 polis hayatını kaybetti Saldırıda, kontrol noktasında görevli 2 polis hayatını kaybetti. Saldırının ardından teröristlerin kaçmayı başardığını ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.