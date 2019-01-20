Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü
Terör örgütü DAEŞ, Irak'ın doğusunda bulunan Diyala vilayetinde güvenlik noktalarına saldırdı. Meydana gelen olayda 2 polis hayatını kaybetti.20 Ocak 2019 Pazar 23:46
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda yer alan Diyala vilayetinde güvenlik noktasında saldırısında 2 polis yaşamını yitirdi.
Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ teröristleri akşam saatlerinde Diyala'nın Hanekin ilçesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenledi.
2 polis hayatını kaybetti
Saldırıda, kontrol noktasında görevli 2 polis hayatını kaybetti.
Saldırının ardından teröristlerin kaçmayı başardığını ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.
YORUM YAZ