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Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü

Terör örgütü DAEŞ, Irak'ın doğusunda bulunan Diyala vilayetinde güvenlik noktalarına saldırdı. Meydana gelen olayda 2 polis hayatını kaybetti.

20 Ocak 2019 Pazar 23:46
Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda yer alan Diyala vilayetinde güvenlik noktasında saldırısında 2 polis yaşamını yitirdi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ teröristleri akşam saatlerinde Diyala'nın Hanekin ilçesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenledi.

2 polis hayatını kaybetti

Saldırıda, kontrol noktasında görevli 2 polis hayatını kaybetti.

Saldırının ardından teröristlerin kaçmayı başardığını ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:46
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