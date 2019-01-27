Irak'ta çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var Irak'ın Salahaddin vilayetinde peş peşe yapılan 2 saldırıda 4 kişinin öldüğü, 10 kişininde yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Ölenler arasında güvenlik güçleri de var Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DEAŞ'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.