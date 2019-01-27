Irak'ta çifte saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişininyaralandığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.



Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.



Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DAEŞ'in üzerinde yoğunlaşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.