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Irak'ta çifte saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişininyaralandığı bildirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 13:52
Irak'ta çifte saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DAEŞ'in üzerinde yoğunlaşıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:52
  1. Irak
  2. saldırı
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