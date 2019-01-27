Irak'ta çifte saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Irak'ın Salahaddin vilayetinde iki ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişininyaralandığı bildirildi.27 Ocak 2019 Pazar 13:52
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DAEŞ'in üzerinde yoğunlaşıyor.
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