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Irak'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta foto muhabiri olarak çalışan Samr Ali Şekara vurularak öldürüldü.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:59
Irak'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü

Irak Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Hatem Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alhurra TV'de foto muhabiri olarak çalışan Samr Ali Şekara'nın vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Şekara'nın cesedinin, güvenlik güçlerince başkent Bağdat'ın batısında yol kenarında bulunduğunu belirten Cabiri, gazetecinin vücudunda kurşun izleri tespit edildiğini kaydetti.

Cebiri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Irak'ta ifade özgürlüğü alanında çalışan Müstakbel Merkezi, gazeteci Şekara'nın öldürülmesini kınayarak, Başbakan Adil Abdulmehdi'yi "faillerin adalete teslim edilmesi" için harekete geçmeye çağırdı.

Samr Ali Şekara, ABD tarafından finanse edildiği bilinen, Irak merkezli Alhurra TV'de foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:59
  1. Samr Ali Şekara

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