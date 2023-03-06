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Dünya Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler
Dünya

Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Irak'ta 2016 yılında kabul edilen ancak cumartesi günü uygulama giren alkollü içecek ithalatı ve satışı yasağına ülkedeki Hristiyan siyasetçiler çok büyük tepki gösterdi. Irak parlamentosunda beş sandalyeye sahip olan Babil Hareketi üyeleri, yasağın demokratik olmadığını belirterek dava açtı. İşte o dikkat çeken açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2023-03-06 19:13:00 - 2023-03-06 19:17:35
Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Milletvekilleri mahkemeye yaptıkları başvuruda, azınlıkların haklarını göz ardı ettiği ve özgürlükleri kısıtladığı için yasanın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Başvuruda ayrıca yasağın hükümetin önümüzdeki dört yıl boyunca tüm ithal alkollü içeceklere yüzde 200 oranında vergi uygulanmasını öngören hükümet kararnamesiyle de çeliştiği belirtildi.

Irak'ta alkol satma ruhsatı sadece gayrimüslimlere veriliyor. Halka açık yerlerde alkol tüketimi hoş karşılanmamakla birlikte içki ruhsatı olan dükkan ve mekanlarda satılabiliyor.

Yasağa rağmen başkent Bağdat ve bazı vilayetlerdeki içki dükkanları açık kalmaya devam ederken, dükkan sahipleri Reuters'a yaptıkları açıklamada, ticareti durdurmaları gerektiğine dair kendilerine resmi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan bir Iraklı da yasağın alkol satışlarını karaborsaya düşüreceği görüşünü aktardı ve her ne kadar Müslüman öğretiler yasaklasa da, bunun kişisel özgürlük kapsamında olduğunu savundu.(euronews)
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Yorumlar

Saban

İncilde icki yasak degilmi

Ali

İnsanlar nasıl işlerine geliyorsa öyle davranıyor, alkol içip birilerinin ölümüne sebep olur alkol baştacı,insan bu kıymeti yok, keyif daha önemli, köpekler sokaklarda insanları parçalar itler baş tacı insanda ne olaki köpeğin yanında, yazıklar olsun.
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Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler
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Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

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