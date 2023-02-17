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Dünya Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
Dünya

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yer aldığı Taci Askeri Üssü’ne havan topu ile saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 08:24:00 -
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yer aldığı Taci Askeri Üssü’ne havan topu ile saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne havan topu düştü. Havan topunun, Irak ordusunun bulunduğu kontrol noktası yakınlarına düştüğü belirtilirken, olayda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Irak basınında yer alan bir haberde ise, başkent Bağdat'ın Tarmiyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna düzenlediği saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı. Haberde 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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