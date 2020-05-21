  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula
için kalan
Aktüel

Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak"

Dünya genelindeki korona virüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatlerin kısıtlamasından dolayı Türkiye’ye gelemeyen ünlüler arasında bulunan Iraklı model Hikmat Kucher, salgın sonrası ilk seyahat edeceği ülkenin Türkiye olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:21:29 -
Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak"

Dünya genelindeki korona virüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatlerin kısıtlamasından dolayı Türkiye’ye gelemeyen ünlüler arasında bulunan Iraklı model Hikmat Kucher, salgın sonrası ilk seyahat edeceği ülkenin Türkiye olacağını açıkladı.


Korona virüs salgını öncesi sürekli Türkiye’ye geldiğini kaydeden model Kucher, dünyayı etkisi altına alan bu salgın dolayısıyla kendilerinin de her duyarlı vatandaş gibi evlerinde kaldığını söyledi. Kucher, "Türkiye ile Irak arasında hem karayolu hem de havayolu uçuşları durdurulduğundan dolayı sık sık ziyaret etmekten sevinç ve mutluluk duyduğumuz komşu ülke Türkiye’ye ye gidemez olduk. Umut ediyoruz ki yakın zamanda hayat normale döner ve bizlerde eskiden olduğu gibi Türkiye’ye tekrar gitme şansı yakalarız. Salgın sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı