Irak'lılar ABD'li lokanta zincirlerine saldırıyor

Irak İsrail'in devlet yapısını tanımıyor ve tüm siyasi partileri Filistin davasını destekliyor.

Güvenlik yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki savaşı nedeniyle ABD markalarının boykot edilmesi çağrıları artarken, onlarca kişinin Pazartesi günü Bağdat'ta aralarında bir KFC'nin de bulunduğu iki restorana saldırdığını söyledi.

Olay, Irak'ta Batı bağlantılı markaları hedef alan ve geçen hafta başlayan bir dizi saldırının sonuncusu.

Bir güvenlik kaynağı, "30 kişilik bir grubun" ABD fast-food zinciri KFC'nin bir şubesine ve Filistin Caddesi'ndeki bir Chilli House restoranına saldırdığını söyledi.

Yetkili, grubu dağıtmak için havaya ateş açan güvenlik güçlerinin en az iki kişiyi gözaltına aldığını da sözlerine ekledi.

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Bir güvenlik kaynağı saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak yaralanan olmadığını söyledi.

Yerel medya maskeli kişilerin KFC şubesinde camları ve mobilyaları kırdığını gösteren videolar paylaştı.

Buna karşılık güvenlik güçleri ABD markalarının bulunduğu mahallelerdeki önlemlerini arttırdı.

Perşembe günü erken saatlerde ABD'li inşaat ekipmanları şirketi Caterpillar'ın bir bayisinin ve bir bölge sakininin Iraklılara ait bir dil öğrenme merkezi olarak tanımladığı Cambridge Enstitüsü'nün önünde iki ses bombası patlatıldı.

26 Mayıs'ta bir KFC şubesine el yapımı bir patlayıcı atılmış ve küçük çaplı hasara yol açmıştı. Ertesi gece maskeli adamlar başka bir şubeye girerek camları kırdı.

ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski Perşembe günü Bağdat'ta "ABD'li ve uluslararası işletmelere yönelik saldırıları" kınadı.

Irak İsrail'in devlet yapısını tanımıyor ve tüm siyasi partileri Filistin davasını destekliyor.

Gazze'de savaşın başladığı Ekim ayından bu yana, Filistin yanlısı aktivistlerin öncülük ettiği boykot hareketi Starbucks ve McDonald's gibi büyük Batılı markaları hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar