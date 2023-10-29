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Dünya Iraklı yetkiliden terör örgütü PKK açıklaması
Dünya

Iraklı yetkiliden terör örgütü PKK açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-29 21:53:00 -
Iraklı yetkiliden terör örgütü PKK açıklaması

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Bağdat ve Tahran arasında varılan güvenlik anlaşmasının bir benzerinin, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığıyla ilgili Türkiye ile yapılması konusunda çaba sarf edildiğini söyledi.

Araci, Süleymaniye kentini ziyaretinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Irak ve İran arasındaki güvenlik anlaşması ve terör örgütü PKK’nın ülkedeki varlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak’taki İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgelere yerleştirilmesine yönelik güvenlik anlaşmasının tamamen uygulanmasının önemine değinen Araci, söz konusu uygulanmanın son aşamasında bulunduklarını kaydetti.

Araci, ülkesinde komşu ülkelere yönelik saldırıda bulunan hiçbir silahlı grubunun bulunmasına izin vermemek için çabalarının sürdüğünü dile getirdi.

Irak’taki terör örgütü PKK’ya karşı Türkiye ile de bir anlaşma olup olmayacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Araci, “Irak, Türkiye ile olan bu önemli ve hassas konuyu bitirmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önemli bir komşu olduğunu belirten Araci, ülkesinin silahlı bir grubun komşu ülkelere yönelik her türlü silahlı eylemi engellemek istediğini kaydetti.
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Araci, ayrıca, “İran ile olduğu gibi, bu meselenin (terör örgütü PKK) tamamen sona erdirilmesi için artık tüm taraflarca bir anlaşmaya varılması yönünde çaba sarf ediliyor." diye konuştu.

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