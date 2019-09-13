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Iraklı hasta şifayı Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi’nde buldu

Irak Bağdat’ta yaşayan 25 yıl önce gözde içe kayma nedeni ile ameliyat olan ancak sonrası aşırı derecede dışa kaymaya başlayan hasta aradığı şifayı Kayseri’de buldu.

13 Eylül 2019 Cuma 11:04
Iraklı hasta şifayı Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi’nde buldu

Irak Bağdat’ta yaşayan 25 yıl önce gözde içe kayma nedeni ile ameliyat olan ancak sonrası aşırı derecede dışa kaymaya başlayan hasta aradığı şifayı Kayseri’de buldu.


Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre 10 yaşında içe kayma ameliyatı olan Aghya Awak Aghya ameliyat sonrası gözünde ciddi sorunlar yaşadı.Gözde aşırı dışa kayma olan 25 yıldır Ortadoğu’da gitmediği doktor kalmayan hastaya yapılacak bir şey olmadığı ve hayatına bu şekilde devam etmesi söylemişti. Daha önce tedavi gören hastalar yolu ile Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a ulaşan hasta aradığı umudu ve tedaviyi Kayseri’de buldu. Hastalarına tek seansta iki kasa yaptıkları ameliyat ile ameliyatların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Özkırış, şu bilgileri verdi:


“Hastamızın gözünde daha önceki şaşılık nedeni ile 25 yıl önce ameliyat olmuş idi. Ameliyat yerinde bulunan yapışıklıklar açıldı ve kaslar serbest hale getirilerek dışa kayma düzeltildi. Lokal anestezi altında ameliyata alındı. Gözüne yaptığımız operasyon sırasında tek bir seansta gözdeki daha önce müdahale edilen iki kasa müdahale etmiş olduk. Gözdeki yapışıklıkları açtık. Operasyon yaklaşık 40 dakika sürdü. Hastamızın dışa kayması tamamen düzeldi, estetik olarak daha sağlıklı bir duruma geldi.’’


Gözündeki sorunlardan kurtularak sağlığına kavuşan Aghya ailesi, 25 yıldır her gün kendilerini üzen bu durumdan kurtulmasına vesile olan Prof. Dr. Abdullah Özkırış ve Doktoröz Göz ve Cerrahi Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:04
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