Iraklı Binbaşı, idama mı gönderilecek? “Nereye gönderirseniz gönderin, ama Bağdat’a vermeyin”

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Dünyadaki mazlum halkların güvenli limanı olmayı sürdüren Türkiye’de son zamanlarda belli odaklar ve partilerce kışkırtılan mülteci karşıtlığı Türkiye’nin Arap halkları arasındaki imajını sarsıyor. Mülteci karşıtı dalganın son hedefi, Iraklı eski Binbaşı Abdulmueen Younus Abid oldu. Resmi makamlardan aldığı ikamet izniyle 2 yıldır Samsun’da yaşayan Abid, dün Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce gözaltına alındı.



Abid’in bugün akşam saatlerinde Bağdat yönetimine teslim edilmesi planlanıyor.

DAEŞ bağlantısı mı FETÖ gammazı mı?

Iraklı eski binbaşı Abid’in DAEŞ Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bugün akşam saatlerinde Irak yönetimine teslim edilmesi beklenen Abid’in terör örgütüyle bağlantısı hakkında somut bir veri sunulmazken bu durum Emniyet’te yuvalanan FETÖ gibi başka bir terör örgütünün işgüzarlığı olarak yorumlandı.

“Nereye gönderirseniz gönderin, ama Bağdat’a vermeyin”

Abid, Emniyet’te İçişleri Bakanlığı’na ulaştırılmak üzere sunduğu dilekçesinde DAEŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu yönündeki suçlamayı reddederek “20 Temmuz 2019 günü için Irak’a teslimime karar verildi. Bu durum Irak ordusunda eski bir binbaşı olmam hasebiyle hayatım için tehlike arzediyor. Hiç bir terör örgütü ya da DAEŞ ile bir alakam yoktur. Ve Türkiye’de kalmayı tercih etmekteyim. Türkiye’de kalmam tercih edilmediği takdirde başka her hangi bir ülkeye gönderilmemi dilerim. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

STK’lar harekete geçti

Sivil toplum kuruluşları Abid’in Irak’a iade edilmesini engellemek için harekete geçti. Iraklı eski Binbaşı Abid’in Irak yönetimine teslim edilmesi durumunda ülkenin içinde bulunduğu mezhep savaşları sebebiyle hayatından endişe ediliyor. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan sosyolog ve yazar Müfid Yüksel, “2 Yıldır Türkiye'ye sığınmış olan, Irak-Musullu Abdulmuîn Yunus En-Nu'aymi adlı E. Binbaşı, bu akşam sınırdışı edilip Bağdat'a gönderiliyor. İâde edilirse idâm edilecek. Bu şahıs idâm cezası olan Bağdat'a asla iâde/teslim edilmemeli. idam cezası olmayan başka bir ülkeye gönderilmeli. Böyle bir iâdeye asla ve asla göz yummayız. Size/kapınıza sığınmış hiç kimseyi idâm cezası uygulanan, hukukun yeterince işlemediği bir ülkeye iâde/teslim hakkınız yok. Bir kedi bile teslim etmenize göz yummayız. Mümkünse idam cezasının olmadığı başka bir ülkeye gönderilsin” değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Emin Deniz ise “Bir suçu varsa bu ülkede soruşturulmalı. Mazlumların ilticagahı olan Türkiye doğru olanı yapmalıdır. Lütfen bu kardeşimizin yurtdışı edilmemesi için destek olalım...” ifadelerini kullandı.

'Bağdat'ta hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacak'

Konuya ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan avukat Abdülhalim Yılmaz, "Iraklı Abdulmueen Younus Abid, 61 yaşında, emekli binbaşı. Irakın Musul şehrinden. Ülkemize sığınma amacıyla gelmiş, ikamet almış ve yaklaşık 2 yıldır Samsun’da ikamet ediyordu. Dün itibariyle gözaltına alınmış, pazartesi günü gerekli yerlere müracaat etmeyi ve karara karşı dava açmayı düşünürken, bugün alelacele sınırdışı işlemlerine başlanmış, bu akşam İstanbul Havalimanından saat 8’de Bağdat’a gönderileceğini öğrendik. Samsunda gözaltına alınıp Bağdat’a sınırdışı edilecek olan Abdulmueen Younus Abid kişilik ve şahsi durumu itibariyle, Bağdat’ta hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacak. İçişleri bakanlığına yazdığı mektupta, “Bağdat dışında başka bir yere gönderilmesini” talep ediyor." dedi.





'Daha önce alelacele gönderilen kişilerin başına kötü olaylar geldi'

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün konuyla ilgili 6458 sayılı Kanununun 4 ve 55. Maddelerini dikkate alıp karar alması gerektiğini belirten avukat Yılmaz "Ancak, Samsun İl göç müdürlüğü daha önce de bu şekilde alelacele gönderdiği kişilerin başına kötü olaylar geldi, 2 yıl önce bir üniversite öğrencisini alıp, derhal Suriyeye gönderdiler ve orada terör örgütlerinin eline düştü, işkenceye maruz kaldı, ayağından kurşunlandı ve fidye verip serbest kalabildi." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından da yabancıların sınırdışı edilmesine ilişkin kanunda sorun olduğunun teyit edildiğini söyleyen Yılmaz "Göç İdaresi, kişinin hayati tehlikesi olduğunu dikkate alarak Bağdat’a gönderme işlemini iptal etmeli. Dava sonucunu beklemeli veya illa ki gönderecekse güvenli bir yere göndermesi gerekir." dedi.