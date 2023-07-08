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Gündem Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 10:25:00 -
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir terörist grubun tespit edilmesi üzerine TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucunda Zafer Akgün'ün de aralarında bulunduğu teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirlendi.Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.
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