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Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İnleri başlarına yıkıldı
Gündem

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İnleri başlarına yıkıldı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:51:00 -
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İnleri başlarına yıkıldı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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