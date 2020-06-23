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Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:35:32 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK'lı 6 teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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