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Aktüel

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 06:21:05 -
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze atıldığı bildirildi.

Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Yeşil bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.



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